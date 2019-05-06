"Как жених одет": любовника бывшей Джигарханяна поймали на горячем

Вид артиста заинтриговал поклонников

Прохор Шаляпин выложил в Instagram свежее фото, на котором он показан без Виталины Цымбалюк-Романовской. Однако его наряд дал фанатам повод задуматься, уж не собрался ли певец к венцу.

"Как жених одет! У вас не свадьба случайно?",

– спросил некто tekstil_darom. Остальные поделились собственными впечатлениями. Многие хвалили любовника бывшей жены Армена Джигарханяна и благодарили за пост:

"Красавчик, впрочем, как всегда", "Вы, Прохор, конечно стараетесь нести позитив, хорошо!", "Да, мило", "Очаровательный, красивый любимчик всех хороших людей", "Ммм, нет слов, еще одна мегафотка", "Мое ты солнышко!.. Просто обожаю", "Где бы Вы не встали, это Ваше место. Прохор своей внешностью, харизмой украсит любой уголок, будь то зарубежье или наша Родина. Прохор – украшение. Мама постаралась", "Благодарю за публикацию! Красивая весенняя фотография".

Одна фанатка обратила внимание на небольшой недостаток кадра и дала совет артисту. "В стране магнолий, плещет море. Прохор есть, магнолия есть. Нет моря.. Прохор, возмите на заметочку – исполнить эту песню. Она красивая, а Ваш конек – исполнять песни, и то, как они звучат в Вашем исполнении, можно слушать до бесконечности. Одаренный человек, и с этим не поспоришь", – отметила она.

Некоторые решили, что Шаляпин снялся у Покровского монастыря святой Матроны. В частности, elena_klitschko сообщила: "Я не раз была в этом монастыре, и правда – волшебное место!".

Какая-то доброжелательница предупредила Прохора об опасности. "Много не нюхай!!! Аллергия!!!" – обратилась она к певцу.

Сам Шаляпин под снимком разместил лишь два слова. Он с восторгом написал: "Майская красота!"

Ранее артист засветился с дамой. Только компанию Прохору составила не Виталина. Сама же киевская пианистка, возможно, занята подготовкой их совместного концерта, поэтому в последний раз выходила на связь в соцсети несколько дней назад.

Она опубликовала новое видео, в котором заявила, что ждать умеет "очень долго", и у нее "терпение железобетонное". А еще рассказала о чудесах, которых "случалось немного, но они настоящие", хотя "редко бывают". Дл я нее таковыми б "встреча с Арменом Борисовичем", "когда стала лауреатом конкурса в Париже", "встретила Прохора Шаляпина, очень красивый человек". Этому она всегда радуется.

В конце апреля Шаляпина и Цымбалюк-Романовскую уже женили. Увидев их за столом с пасхальным куличом, поклонники решили, что влюбленные должны соединить свои судьбы. Писали о походе парочки в ЗАГС и до этого.

