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Озорной Джигарханян развлечется с новой дамой

Армен Джигарханян. Фото: www.globallookpress.com
Народный артист восстановился после стресса

В преддверии майских праздников Армена Джигарханяна окружат заботой со всех сторон. Актер не будет скучать, у него огромный выбор, куда поехать или пойти, сообщила таролог, ясновидящая и психолог Марианна Абравитова.

К тому же возле звезды очень много друзей и поклонниц, которые, кстати, всегда были рядом и постоянно оказывали ему знаки внимания. У него никогда не было проблем с женщинами, и он постоянно испытывает подъем в настроении от общения с прекрасным полом, отметила ведунья.

По ее словам, не стоит забывать, что Джигарханян – кавказский мужчина и с потрясающей харизмой. По отношению к славянам к них высокий порог эмоций. И нет причин думать, что, если он пережил такую историю с Цымбалюк-Романовской, то сидит и страдает в одиночестве. Из этого состояния он вышел.

Многие его поддерживают и развлекают. Поэтому у его праздники пройдут разнообразно. Поправившееся здоровье даст ему возможность принимать друзей, которые будут посещать его, и сам он будет ездить в гости, сообщила ясновидящая.

Марианна Абравитова. Фото: пресс-служба

Как показали карты, путешествовать Армен Борисович будет в приятной кампании некой дамы. Сейчас он вступил в такую фазу своей жизни, что адаптация после стресса уже наступила, и его больше ничего не волнует ничего, что связано с Виталиной, объяснила психолог.

Глаза Джигарханяна опять блестят при виде красивой женщины. Народный артист вступил в новую фазу отношений и общения с представительницами прекрасного пола в целом и именно с той, с которой он проведет майские праздники, заключила таролог.  

Фоторепортаж
Джигарханян рассказал о трагедии
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya +1
Полина ДОРОЖКИНА
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