Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Любовника и бывшую Джигарханяна поженили

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com
Фанаты нашли артисту хорошую тещу

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовали в Instagram похожие снимки. Только пианистка обошлась одним кадром, а ее милый друг выложил несколько. Подписчики тут же решили, что они должны немедленно пожениться.

В одном кадре влюбленные показаны сидящими за пасхальным столом. Перед ними – куличи и крашеные яйца.

"Пасха, освященная Патриархом из храма Христа Спасителя, сегодня главная на нашем столе. Спасибо замечательным друзьям, братьям и сестрам за понимание, поддержку и любовь", – отметила Виталина, сообщив, что их с Прохором концерт "переносится на 25 мая в Большой зал Дома кино".

Шаляпин под фотосессией был более краток. Он всего лишь поздравил: "Со светлым праздником Пасхи, дорогие друзья!" В комментариях первой засветилась его дама сердца. "Всем улыбок, счастья и добра", – пожелала она.

Поклонники обоих не остались в стороне и принялись делиться впечатлениями. Многие хвалили парочку и решили их судьбу:

"Родные люди 100000%...", "Какая красивая семья, приятно на вас смотреть. Счастья, будьте друг другу всегда опорой и поддержкой", "Давайте женитесь уже!", "Вы заслужили счастья!.. Любви вам на долгие годы!", "Прямо не нарадуюсь на вас", "Красивые ребята... Надо было к счастью прийти через стариков и старух", "Вы смотритесь как истинно два божественных голубочка", "Любяшки мои", "Два ангелочка", "Так похожи, как будто созданы друг для друга", "Хорошенькие", "Какие чудесные домашние фото! Вот оно, простое человеческое счастье!", "Молодцы, наконец-то все встало на свои места, очень хорошо смотритесь", "Вы самая лучшая пара", "Милые такие", "Как приятно смотреть на вас!". "Солнышки", "Наконец-то Прохор нашел себе женщину хорошую!.. Вы вместе очень здорово смотритесь!", "Глаз радуется на вас... женитесь уже и рожайте красивых детишек".

Некоторые отметили, что родительница у будущей жены певца подходящая. "С мамочкой фото прекрасное!", "Виталинушка, мама просто роскошная. Повезло Прохору с тещей", – написал один такой. Другой фанат предложил: "Давайте в Чечне свадьбу сыграем".

Нашлись и критики. Они не поскупились на колкости и грубости:

"Прохор, а ты в курсе, что, когда люди живут вместе, становятся похожими друг на друга? То-то я смотрю, у тебя с носом в последнее время не порядок... Как говорится, с кем поведешься...", "Не хотелось бы писать... но рядом с Прохором сидит мормышка... кроме хитрости на лице больше ничего не написано...", "Как же неприятны эти молодые люди после всего нашумевшего вокруг них...", "Тьфу", "Не пара", "Два клоуна. Проститутка и альфонс", "Геронтофилы".

В последнее время Виталина и Прохор не раз оказывались порознь. Шаляпин куда-то уезжал, оставляя Цымбалюк-Романовскую, и жаловался, что вокруг "много лжи". По Сети поползли слухи, что это неспроста.

Подписчики заподозрили, что бывшая жена Армена Джигарханяна расстается с любовником, несмотря на то что они подготовили общий концерт, и еще показываются вместе то в церкви, то в постели. А ясновидящая напророчила, что любовник бросит пианистку после скандала. Так это или нет, станет известно совсем скоро, а поклонники с нетерпением ждут выступления пары...

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Устали все: французы заставят Европу снять санкции с России

В Париже в открытую заговорили об отмене ограничений

Под страхом смерти: названа истинная цель визита Зеленского в Турцию

Новый президент Украины испугался за свою жизнь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей