Любовника и бывшую Джигарханяна поженили

Фанаты нашли артисту хорошую тещу

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовали в Instagram похожие снимки. Только пианистка обошлась одним кадром, а ее милый друг выложил несколько. Подписчики тут же решили, что они должны немедленно пожениться.

В одном кадре влюбленные показаны сидящими за пасхальным столом. Перед ними – куличи и крашеные яйца.

"Пасха, освященная Патриархом из храма Христа Спасителя, сегодня главная на нашем столе. Спасибо замечательным друзьям, братьям и сестрам за понимание, поддержку и любовь", – отметила Виталина, сообщив, что их с Прохором концерт "переносится на 25 мая в Большой зал Дома кино".

Шаляпин под фотосессией был более краток. Он всего лишь поздравил: "Со светлым праздником Пасхи, дорогие друзья!" В комментариях первой засветилась его дама сердца. "Всем улыбок, счастья и добра", – пожелала она.

Поклонники обоих не остались в стороне и принялись делиться впечатлениями. Многие хвалили парочку и решили их судьбу:

"Родные люди 100000%...", "Какая красивая семья, приятно на вас смотреть. Счастья, будьте друг другу всегда опорой и поддержкой", "Давайте женитесь уже!", "Вы заслужили счастья!.. Любви вам на долгие годы!", "Прямо не нарадуюсь на вас", "Красивые ребята... Надо было к счастью прийти через стариков и старух", "Вы смотритесь как истинно два божественных голубочка", "Любяшки мои", "Два ангелочка", "Так похожи, как будто созданы друг для друга", "Хорошенькие", "Какие чудесные домашние фото! Вот оно, простое человеческое счастье!", "Молодцы, наконец-то все встало на свои места, очень хорошо смотритесь", "Вы самая лучшая пара", "Милые такие", "Как приятно смотреть на вас!". "Солнышки", "Наконец-то Прохор нашел себе женщину хорошую!.. Вы вместе очень здорово смотритесь!", "Глаз радуется на вас... женитесь уже и рожайте красивых детишек".

Некоторые отметили, что родительница у будущей жены певца подходящая. "С мамочкой фото прекрасное!", "Виталинушка, мама просто роскошная. Повезло Прохору с тещей", – написал один такой. Другой фанат предложил: "Давайте в Чечне свадьбу сыграем".

Нашлись и критики. Они не поскупились на колкости и грубости:

"Прохор, а ты в курсе, что, когда люди живут вместе, становятся похожими друг на друга? То-то я смотрю, у тебя с носом в последнее время не порядок... Как говорится, с кем поведешься...", "Не хотелось бы писать... но рядом с Прохором сидит мормышка... кроме хитрости на лице больше ничего не написано...", "Как же неприятны эти молодые люди после всего нашумевшего вокруг них...", "Тьфу", "Не пара", "Два клоуна. Проститутка и альфонс", "Геронтофилы".

В последнее время Виталина и Прохор не раз оказывались порознь. Шаляпин куда-то уезжал, оставляя Цымбалюк-Романовскую, и жаловался, что вокруг "много лжи". По Сети поползли слухи, что это неспроста.

Подписчики заподозрили, что бывшая жена Армена Джигарханяна расстается с любовником, несмотря на то что они подготовили общий концерт, и еще показываются вместе то в церкви, то в постели. А ясновидящая напророчила, что любовник бросит пианистку после скандала. Так это или нет, станет известно совсем скоро, а поклонники с нетерпением ждут выступления пары...