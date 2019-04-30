Любовник Цымбалюк-Романовской показал клубничку с другой

Певец засветился с известной спортсменкой

В последнее время Прохор Шаляпин нередко снимается не с нынешней дамой сердца – Виталиной Цымбалюк-Романовской. На свежем фото, которое выложено на неофициальной странице артиста в Instagram, он показан с фигуристкой.

На снимке певец одет в рубашку, на которой нарисована клубника. Он стоит в обнимку с Анастасией Гребенкиной. Оба улыбаются. Под кадром возлюбленный бывшей жены актера Армена Джигарханяна оставил лишь несколько слов:

"#анастасиягребёнкина#прохоршаляпин #клубничка",

Поклонники оценили фото по достоинству. Хотя мнения были разные.

"Съели?", "Клубника парень",

– пошутили одни. Другие рассуждали о личной жизни артиста. Нашлась фанатка, которая удивилась:

"Прошик, привет. Ого, странно, что все молчат, не пишут ничего, хи-хи, к чему бы это? Не говорят, что типа с новой, как любят. Я уже хотела защищать... А не от кого".

Остальные подписчицы хвалили певца и фигуристку. "Прохор, ай да красавец", "Очень нравится Анастасия Гребенкина.. Умница и труженица", – отметили такие.

А о Виталине никто и не вспомнил. Между тем она опубликовала в соцсети видео, на котором сама и ее милый друг с букетом в руках встречаются с публикой на улице. Оба напоминают зрителям о своем предстоящем выступлении.

Женщины снимают парочку на телефоны. Одна из них спрашивает, можно ли сфотографироваться С Шаляпиным и, получив согласие, подходит к артисту и позирует, прижавшись к нему. Цымбалюк-Романовская стоит рядом.

Под роликом пианистка сообщила: "Встречаемся 25 мая в Доме кино с прекрасным настроением и любимой музыкой".

Фанаты откликнулись сразу. "Ой, с каким нетерпением жду ваш концерт... билет куплен уже полтора месяца как... это будет феерично, я уверена!", "Молодцы... будем ждать концерта", "Опять слава у Виталиночки... ну пусть... все на этот раз будет хорошо", – поделились эмоциями поклонницы.

Некоторые вступили с экс-супругой Джигарханяна в дискуссию о представителях сильного пола. На слова "Виталина, вы мудрая женщина! Знаете, как вести себя с мужчинами!"Цымбалюк-Романовская ответила: "Иих надо любить и все им разрешать".

Не все дамы поддержали такое мнение. "Насчет разрешать... могут и увести", – предположила одна. Пианистка и тут нашла что сказать и заявила: "Если боитесь, что уведут, не надо начинать отношения".

Кое-кто из доброжелательниц, поинтересовавшись "Прохор везде так популярен", посоветовал ей "не очень-то разрешать нашим женщинам с ним фоткаться в обнимку!". Виталина парировала: "Это часть профессии – быть популярным и любимым публикой".

Одна восторженная фанатка напомнила и прошлую жизнь блондинки. "Прохор стал с Вами более популярен! Вы понимаете, что мужчину делает женщина Ведь и вправду говорят: "Все к лучшему!". Если бы не было в них этих скандалов, Вы до сих пор тратили свою молодость, энергию, любовь на неблагодарного человека! Удачи Вам! Счастья здесь и сейчас! А что дальше– знает только бог! А мы будем верить во все хорошее!" – не сдержала она эмоций.

Поклонники нередко хвалят Цымбалюк-Романовскую и Шаляпина, желают им удачи. Многие уже не раз спращивали, когда же они поженятся и даже требовали, чтобы это произошло поскорее. Между тем в отношениях артистов много неясного.

Прохор часто уезжает от Виталины и не раз показывался бывшими, незнакомками и знаменитыми, из-за чего поклонники недоумевают, даже ходят слухи, что он расстанется с дамой сердца очень скоро.