Киевская пианистка показалась в странном образе

Виталина Цымбалюк-Романовская разместила в соцсети свежее фото. Вид бывшей жены Армена Джигарханяна удивил фанатов.

В кадре блондинка позирует у стены, отставив ногу назад и глядя в сторону. На ней черное платье, такого же цвета накидка, колготки и туфли.

Где находится и почему в таком траурном наряде, пианистка не уточняла. Написала лишь несколько слов, по которым становится ясно, что она участвовала в съемке на Первом канале в программе "Пусть говорят". Также Виталина пожелала "всем добра" и добавила, что у нее "суперобраз".

Многие фанаты согласились с Цымбалюк-Романовской.

"Ух ты! Какая шикарная!", "Куколка", "Просто красавица!", "Супер", "Девочка, девочка", "Все та же школьница", "Фотография просто бомба!", "Виталина, всегда смотрю на Вас и думаю, какая же Вы обаятельная. Это не лесть. А первая мысль при виде Вас", "Очень элегантная и нежная", "Оставайтесь всегда такой милой и красивой, у Вас естественная красота",



– привычно хвалили они ее. Только не все. Некоторым не понравился цвет одежды на пианистке. Две дамы отметили: "Виталина, Вы хорошенькая но черный цвет вам не идет", "Яркость – Ваше..."

Нашлись и те, кто затронул тему личной жизни молодки. "А где животик?", "А я вот хотела бы, чтобы у Вас с Прохором появился ребеночек. Вы этого заслужили, у вас доброе сердце, по глазам видно", "Желаю родить в ближайшее время", – написали такие.

Пока Виталина интригует поклонников, ее милый друг занят собой. Он работает над телом под руководством личного тренера, о чем сообщил в Instagram.

Фанаты по достоинству оценили эти его труды. "Молодец всегда в форме", "Красавец", "Все успеет!", "Здоровый Прохор!" – восхищались они. И пожелали: "Делая торс!"

Накануне и Цымбалюк-Романовская хвалилась, что Шаляпин заваливает ее подарками. Это вызвало зависть подписчиц. Ранее Виталина рассказала об их общих успехах. Из-за чего в соцсети решили, что у нее началась новая жизнь.

До этого певец тоже снимался в одиночестве. Тогда поклонники заподозрили, что красавчик что-то задумал.