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"Я твоя поклонница": Цымбалюк вспомнила о Джигарханяне

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Пианистка никак не может отпустить бывшего мужа

Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в Instagram пост, где призналась, что неравнодушна к одной из актрис. Однако, подписчики знаменитости заподозрили неладное – на некоторых выложенных снимках Цымбалюк запечатлена с бывшем супругом Арменом Джигарханяном.

"Я счастлива, что знаю тебя. <…> Жду нашей встречи на сцене Дома кино 25 мая – я твоя поклонница",

– подписала галерею Цымбалюк.

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Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya)

Поклонники уверены, Виталина просто не может отпустить прошлое и забыть знаменитого супруга. Они посоветовали блондинке сосредоточиться на бедующем и обрубить все якоря с прошлой жизнью.

"Пусть плачут те, кому мы не достались...", "Правильно, обновите и перезагрузите свою жизнь. В путь и будьте счастливы", "Прошлое – это тоже Ваша жизнь!", "Виталиночка, только БУДУЩЕЕ! Забудьте прошлое! Выводы+ опыт = рубите ВСЕ якоря! В новый этап в жизни без старых чемоданов! Обожулька",

– посоветовали подписчики.

Почему Цымбалюк-Романовская начала вспоминать бывшего супруга непонятно, ведь судя по социальным сетям, в ее отношениях с Прохором Шаляпиным все идеально. Влюбленные записывают совместные песни, дают интервью и развлекаются по ночам.

Дарья ПЕТРОВА
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