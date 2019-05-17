"Я твоя поклонница": Цымбалюк вспомнила о Джигарханяне

Нибиру
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Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в Instagram пост, где призналась, что неравнодушна к одной из актрис. Однако, подписчики знаменитости заподозрили неладное – на некоторых выложенных снимках Цымбалюк запечатлена с бывшем супругом Арменом Джигарханяном.
"Я счастлива, что знаю тебя. <…> Жду нашей встречи на сцене Дома кино 25 мая – я твоя поклонница",
– подписала галерею Цымбалюк.
Поклонники уверены, Виталина просто не может отпустить прошлое и забыть знаменитого супруга. Они посоветовали блондинке сосредоточиться на бедующем и обрубить все якоря с прошлой жизнью.
"Пусть плачут те, кому мы не достались...", "Правильно, обновите и перезагрузите свою жизнь. В путь и будьте счастливы", "Прошлое – это тоже Ваша жизнь!", "Виталиночка, только БУДУЩЕЕ! Забудьте прошлое! Выводы+ опыт = рубите ВСЕ якоря! В новый этап в жизни без старых чемоданов! Обожулька",
– посоветовали подписчики.
Почему Цымбалюк-Романовская начала вспоминать бывшего супруга непонятно, ведь судя по социальным сетям, в ее отношениях с Прохором Шаляпиным все идеально. Влюбленные записывают совместные песни, дают интервью и развлекаются по ночам.
Речь идет о железнодорожной части транспортного перехода