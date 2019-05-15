"Жалкий нищеброд": Киркоров шокировал Собчак

Телеведущая первая проникла в гардеробную короля эстрады

Филипп Киркоров дал интервью Ксении Собчак для ее канала YouTube. Журналистка оказалась в гостях у певца и первым делом решила проникнуть в святая святых – гардеробную артиста. Киркоров признался, что последние 25 лет все только говорили об этом месте, но первым журналистом, который увидит хранилище его вещей, станет именно Собчак.

"Это гардероб, который меня выжил из всех квартир Москвы. Не знаю, как избавиться от этого, хотя уговариваю себя, что это профессия, что нельзя появиться в одном и том же 2 раза, но тут хватит и на 10 жизней",

– сказал артист, признаваясь, что страдает от шопоголизма.

Гардеробная артиста действительно огромная, а вешалки с вещами очень похожи на ряды в магазинах. Разбираться в этом многообразии помогает специально обученный человек, который собирает ему образ в зависимости от формата мероприятия.

Ксения Собчак предположила, что если вернуть все эти вещи обратно, то получится построить еще один дом. Тем более что на некоторых предметах даже есть ценники. Например, стоимость одного из пиджаков звезды 179 тыс. рублей.

Во время экскурсии скандальной телеведущей очень приглянулась толстовка с Микки Маусом. Киркоров решил не жадничать и подарил ее гостье.

В гардеробной Филиппа Бедросовича нашлось место не только для одежды и обуви, отдельное место заняли головные уборы, ремни и сумки – все очень эпатажное, как и полагается королю эстрады.

"Это не для игр садо-мазо. У меня другое направление",

– прокомментировал певец головной убор, выбранный Собчак.





Сама журналистка была под впечатлением от всего увиденного и поделилась своими мыслями в Instagram.

"Жизнь разделилась на ДО посещения гардеробной и ПОСЛЕ. Теперь <...> я знаю ,что я просто жалкий и дешевый нищеброд",

– написала Собчак.

Ранее в свой дом Ксению Анатольевну пустила Анастасия Волочкова, о чем позже балерина пожалела. Телеведущей удалось раскопать все подробности интимной жизни танцовщицы.