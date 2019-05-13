Ведущая "Дома-2" выставила грудь напоказ

Нибиру
- Троянский конь: вооруженные пришельцы с Нибиру разрушат Землю
- Последний праздник: Землю погубит гигантский астероид
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Юлия Ефременкова опубликовала в своем Instagram совместное фото со своим
возлюбленным – участником телестройки. Все внимание поклонников привлекла не
любовь пары, а одежда звезды.
Комментаторы уверены, что этот купальник передается на проекте "Дом-2" по наследству, так как его уже видели на множестве других девушек. Также подписчики посоветовали Ефременковой меньше оголяться.
"Грудь нужно в первую очередь выставить напоказ, а чего не сразу без купальника?", "Сколько девок перетаскали этот купальник", "Купальник передаётся по наследству", "Купальник просто уродство",
– посчитали пользователи.
Нашлись и те, кто решил поддержать эффектную красотку. Поклонники считают ведущую "Дома-2" сексуальной и очень красивой.
"Безумно красивая, позитивная и мудрая", "Эффектная брюнетка", "Ты очень красивая", "Огонь", "Красотка", "Очень эффектная",
– похвалили подписчики.
Сейчас ведущая телепроекта состоит в отношениях с Мондезиром Свет-Амуром, который давно начал присматриваться к девушке. Их отношения развиваются не гладко: молодой человек ревнует сексуальную Ефременкову и запрещает ей выставлять эротичные фотографии.
Французы устали от санкционной войны