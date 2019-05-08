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"Пушка": мокрая звезда "Дома-2" порезвилась без одежды

Дарья Пынзарь. Фото: .instagram.com/daria_pinzar/
Бывшая участница телестройки показала соблазнительное тело

Дарья Пынзарь поделилась с подписчиками пляжными кадрами. Девушка решилась открыть купальный сезон и испытать на себе силу волн. Красный купальник позволяет насладиться изгибами тела знаменитости, без внимания не остается и голова Дарьи, замотанная в повязку, – совсем недавно молодая девушка решилась на подтяжку лица.

"За секунду до мокрой курицы в кепке. Зато муж цел, жив и даже не поцарапкан , а все потому что получилось "засекундье",

– подписала снимок бывшая участница телепроекта.

От смелости и фигуры Пынзарь подписчики в восторге, а вот ее словарный запас они посчитали странным – о чем и написали в комментариях.

"Где ты берешь эти слова?", "Как из села", "Ну и словечки у вас",

– прокомментировали пользователи.

Также девушку похвалили за внешний вид, а ее супруга, тоже бывшего участника проекта "Дом-2", называют настоящим фотографом.

"Красотка", "Очень красивый снимок", "Сережа молодец, фотограф от Бога", "Вот это кадр", "Афродита", "Красивые клубнички", "Обалденная", "Огонь", "Пушка", "Бомбическое фото", "Сексуальная", "Супер кадр",

– расхваливают подписчики.

Ранее "Утро" показывало первые фото изменившейся Дарьи Пынзарь после пластической операции. 

Дарья ПЕТРОВА
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