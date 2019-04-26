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"Ничего страшнее нет": звезда "Дома-2" шокировала результатом операции

Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Девушка решила модифицировать свое лицо

Дарья Пынзарь поделилась с подписчиками шокирующей фотографией. Бывшая участница телепроекта позирует на лице в стильном красном костюме и на каблуках, а голова телезвезды закрыта медицинской повязкой – несколько дней назад Дарья прижила пластическую операцию на лице. Подписчики не поняли смелого поступка Пынзарь, они посоветовали звезде отсидеться дома и не пугать окружающих.

"Ничего страшнее нет", "Дома не судьба посидеть?", "Дуры штампованные", "Вся сделанная", "Только жир с подбородка убрала и за шашлык опять", "Зачем такое показывать?", "Гуманоид", "Глазки маленькие, поросячьи! И мозг маленький и тупой!!! 33 года, а она уже подтяжку делает",

– обругали подписчики Дарью.

 

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Публикация от Darya Pinzar (@darya_pinzar86)

 

Обратиться к хирургам звезда "Дома-2" мечтала давно, она хочет сделать лицо более привлекательным и избавиться от пухлости и второго подбородка. Дарья считается одной из самых красивых участниц за всю историю проекта, и до этого дня оставляла свое лицо в натуральном виде, а вот бюст увеличила несколько лет назад.

 Ранее Дарья Пынзарь показывала, как выглядит ее тело без фотошопа. 

Дарья ПЕТРОВА
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