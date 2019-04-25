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"С ума сошла": Седокова показала свои вареники

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Певицу обругали за огромный рот

Анна Седокова поделилась с подписчиками новым видео, где она вместе с дочерью поет свою новую песню "Я же мать". Подписчики считают, что песня станет хитом лета 2019 г., но не упускают возможности посмеяться над одиночеством Анны и поругать ее за модификации лица, в которых они не сомневаются.  

"Губы подкачай, а то маловато что-то, или закатай, чтобы больше казались для инсты", "Все стремятся к красоте и естественности, но не ты", "Позорище", "Вареники вместо губ", "Губы выглядит так, будто готовы взорваться", "Натуральные женщины выглядят красиво", "Сходи в салон красоты на очередной тюнинг", "С ума сошла",

– критикуют Седокову пользователи социальных сетей.

Певица не остановилась на записи нового хита, теперь она намерена снять клип, который, по словам Анны, станет бомбой. 

"Я вам обещала бомбу и, кажется, она взорвалась. Спешу добавить, что это только начало. Ведь завтра мы снимаем клип #ЯЖЕМАТЬ. И вы даже не представляете, что в нем будет",

– подписала Анна пост. 

Старшая дочь Седоковой, 14-летняя Алина, активно поддерживает знаменитую маму в социальных сетях и ездит вместе с ней на съемки. 

Ранее Анна Седокова показала свое аппетитное тело в обтягивающих нарядах. 

Дарья ПЕТРОВА
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