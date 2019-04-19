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"Какая большая": аппетитная Седокова повертела формами

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Звезда призналась, что мечтает похудеть к лету

Анна Седокова поделилась с подписчиками сексуальными фотографиями в Instagram. Певица примерила несколько нарядов: один из них продемонстрировал шикарный бюст звезды, другой подчеркнул внушительные ягодицы. Знаменитость без стеснения вертелась перед камерой, выставляя округлости напоказ.

А ведь еще недавно Анна писала, что хочет перестать есть по ночам и взяться за свое тело. А также дала поклонникам шуточный совет про похудение.

"Вы часто спрашиваете меня – как есть и не толстеть. Ответ - Никак. Толстеть и радоваться. И встретить мужчину в 2 раза тебя больше и такого, который полюбит тебя со всеми твоими хачапури",

– подписала пост Седокова.

Скриншот instagram.com/annasedokova

Правда, сама певица не раз признавалась, что переживает из-за лишних килограммов. На какое-то время ей даже пришлось отложить в дальний угол красивые сексуальные наряды и носить утягивающее белье.

 "Я всегда принимала себя такой есть и бодипозитив мое все. Но после третьего бэйбика как-то все пошло не так. Сразу полнели ноги, о шортах пришлось забыть. Я с завистью смотрела на красоток в мини и думала – ну как же они так могут? Мини из моего гардероба исчезло, появились утягивающие трусики",

 – цитируют Анна "7 дней".

В преддверии лета знаменитость всерьез взялась за себя и следит за питанием с помощью интервального голодания. Ей приходится не есть по 16 часов и заниматься спортом. Сама артистка признавалась, что не любит диеты, но совсем не против физических нагрузок.

Скриншот instagram.com/annasedokova

Видимо сейчас Анна певица смогла принять своих пышные формы, которые так нравятся ее фанатам, поэтому и примеряет обтягивающие наряды и смело демонстрирует тело.

"Какая большая", "Очень аппетитно", "Секси", "Так должна выглядеть настоящая женщина",

комментировали фанаты ранее.

Ранее Утро писало о том, как Анна Седокова показала грудь Дмитрию Маликову

Дарья ПЕТРОВА
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