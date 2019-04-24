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"Фантастика": "Русская Кардашьян" удивила видео в чулках

Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Девушка покрутила формами перед камерой

Анастасия Квитко порадовала осчастливила свой поклонников новым видео. Для съемки модель выбрала эротичный наряд: открытое кружевное боди, обнажающее внушительные ягодицы и грудь, и чулки.

За пару часов пост набрал почти 65 тысяч "лайков" и множество комплиментов от подписчиков из разных стран.

"Потрясающая", "Тело великолепное", "Лицо ангела, а тело огонь", "Королева", "Нет слов", "Горячая и прекрасная", "Лучшая грудь и попа", "Просто бомба", "Супер прикид", "Какая сочная", "Фантастика",

– прокомментировали сотни мужчин со всего света.

Негативных сообщений под снимками Квитко не бывает – каждый ее пост вызывает немалый ажиотаж. Девушка считается русской версией американской звезды Ким Кардашьян, известной своими внушительными ягодицами и тонкой талией. Обе девушки утверждают, что никогда не прибегали к услугам пластических хирургов, а сексуальные изгибы – дар природы.

Россиянка зарабатывает не только съемками, но и продвижением собственного приложения для телефонов. В нем Анастасия Квитко показывает эксклюзивные фото и видеозаписи.

Ранее "Утро" публиковало фотографии обнаженных русских супермоделей. 

Дарья ПЕТРОВА
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