"Огонь": Королева страстно потрясла бюстом

Певица в свои 45 лет не растеряла страсти и бодрости

Наташа Королева заряжает позитивом фанатов даже через Интернет. В своем Instagram-аккаунте артистка поделилась видео, сделанным за кулисами во время концерта. Сначала звезда решила добавить наряду эротичности и оголила плечо, затем зажигательно потрясла пышной грудью и подразнила поклонников языком.

Пользователи от мощной энергетики в восторге, под записью нет ни одного негативного комментария.

"Огонь", "Энергетика у Вас потрясающая!", "Красотка позитивная", "Всегда как девочка", "Супер заводная, классная девчонка!", "Супер энергичная!", "Бомба", "Неповторимая",

– восхищены подписчики.

Супруг певицы от нее не отстает – Тарзан остается в прекрасной физической форме, регулярно демонстрирует накаченное тело и без стеснения зажигает вместе с Наташей Королевой.



