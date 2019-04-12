"Огонь": Королева страстно потрясла бюстом

Нибиру
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Наташа Королева заряжает позитивом фанатов даже через Интернет. В своем Instagram-аккаунте артистка поделилась видео, сделанным за кулисами во время концерта. Сначала звезда решила добавить наряду эротичности и оголила плечо, затем зажигательно потрясла пышной грудью и подразнила поклонников языком.
Пользователи от мощной энергетики в восторге, под записью нет ни одного негативного комментария.
"Огонь", "Энергетика у Вас потрясающая!", "Красотка позитивная", "Всегда как девочка", "Супер заводная, классная девчонка!", "Супер энергичная!", "Бомба", "Неповторимая",
– восхищены подписчики.
Супруг певицы от нее не отстает – Тарзан остается в прекрасной физической форме, регулярно демонстрирует накаченное тело и без стеснения зажигает вместе с Наташей Королевой.
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