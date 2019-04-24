"Очень вульгарно": Орбакайте сексапильно станцевала с сыном

Странный вид звезды шокировал фанатов

Кристина Орбакайте и вместе с сыном Дени Байсаровым зажгли на танцополе во время одной из вечеринок. Видеозапись активных танцев вызвала у подписчиков множество вопросов: некоторые удивлены странным нарядом певицы – верх платья очень похож на бюстгальтер, другие не понимают, как дочка Пугачевой может так извиваться перед собственным сыном.

"Лифчик можно было прикрыть", "Одета очень вульгарно", "Не позорьтесь такими танцами", "Как пьяная тетка на свадьбе", "Ни пластики, ни изящества", "50 лет, а ведет себя как 15-ти летняя!", "Так чувственно и сексапильно можно танцевать с мужем, а не перед сыном", "мамаша хочет казаться молодой",

– раскритиковали подписчики в фан-группе Пугачевой.

Интересно, что танцует Кристина под песню "Я мать". На защиту активных танцев встали поклонники знаменитости: они считают, что звезда выглядит прекрасно и может расслабиться между концертами.

"Кристина, супер, шикарно выглядите! И детки у вас достойные", "Дени замечательный", "Люди отдыхают, все нормально", "Платье красивое и танцует нормально", "Молодцы",

– поддержали пользователи.

Дени Байсаров сын Кристины от Руслана Байсарова – чеченского предпринимателя, с которым они прожили вместе 5 лет. После расставания у пары началась борьба за мальчика. В итоге суд постановил, что ребенок должен проводить равное количество времени с отцом и матерью.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 21 Янв 2019 в 8:26 PST

В 16 лет Дени Байсаров решил стать курсантом кадетского корпуса в Чечне. Но многие подписчики заметили, что на ролике с танцем молодой человек выглядит немужественно, а его родственникам должно быть стыдно.

"Дени, конечно, не чеченец", "Чеченские родственники в шоке", "Дени какой-то нежный", "Странные наклонности у сына",

– высказались комментаторы.

Ранее в Сети появилась запись того, как Кристина Орбакайте унизила Аллу Пугачеву своим сильным голосом.