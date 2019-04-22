"Голоса нет совсем": дочь унизила Пугачеву

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Кристина Орбакайте смогла превзойти знаменитую маму силой голоса. На юбилее 70-летней звезды мать и дочь хотели дуэтом исполнить композицию "Ты на свете есть", но во время припева Кристина продемонстрировала всю силу голоса, а Примадонне оставалось только отступить.
Из ролика видно, что Алла Борисовна сама не ожидала от Кристины такого пения, поэтому, открыв рот, смотрела на дочь. Поклонники стараются поддержать любимицу после конфуза и подбадривают ее положительными комментариями.
"Попробуйте возьмите такие ноты в 70 лет", "Браво", "Супер! Молодцы!", "Какие Вы обе классные!", "Очень трогательно",
– пишут восторженные пользователи в фанатском Instagram под видео, опубликованном сегодня.
Хейтеры же не упускают случая позлорадствовать и указывают Пугачевой на плохой внешний вид, старость и потерянные вокальные данные.
"Песенный мир закончен для нее, парик ей не идет, старше выглядит", "Голоса нет совсем", "Был голос, теперь его нет", "Вопли",
– критикуют комментаторы.
Праздничный концерт звезды состоялся 17 апреля в Кремле. Отзывы на него были неоднозначные, но на защиту Примадонны встал музыкальный критик – он был на всех репетициях шоу и уверен, что Пугачева справилась со своей задачей.
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