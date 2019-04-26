"Вырос на 3 см": экс-звезда "Дома-2" озадачила странным фото

Бывшая участница проекта не постеснялась убрать лишнее с лица, но перестаралась

Маргарита Овсянникова часто выкладывает в Instagram интимные фото. В этот раз она снялась в купальнике вместе с ведущей телепроекта Юлией Ефременковой. Однако вместо восхищений, подписчики пришли в ужас от увиденного.

Фанаты обратили внимание, что на кадре у Маргариты неестественное лицо. По их мнению, экс-участница проекта "отрезала" себе подбородок с помощью фотошопа. При этом у Ефременковой не нашли никаких изъянов. "Что у тебя с лицом? С фотошопом переборщила?", "У тебя что-то с шеей здесь не так😄💋", "Плохо юлю от фотошопила.. Главное что себя норм", "Марго ,что у тебя с лицом ?", "Ой! А что случилось с подбородком на фотографии? Он живет своей жизнью и вырос на 3 см".



