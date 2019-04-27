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Друг облизал ведущую "Дома-2"

Реакция поклонников была неожиданной

Ольга Орлова показала нежности с другом.

"Если у вас еще нет преданного хвостатого друга, значит пришло время перемен!" - 

написала звезда "Дома-2" на своей страничке в Instagram и пригласила своих подписчиков взять себе любимца из приюта. Показала Ольга и новую фотографию – на ней ведущая сидит, скрестив ноги в рваных джинсах, и целуется нос в нос с собакой. Однако не все поклонники Орловой разделяют ее страсть:

"Блин,сама люблю собак,но вот эта Ольгина нечеловеческая страсть к дворнягам,коих она лобызает,на грани отвратности.оьписка,ибо тошнит", "Вот я почему то не очень люблю когда животные лижут лицо наше. Ведь они себя везде этим языком ... лижут", "тоже об этом думала...но даже целуюсь с ними..но мысли такие посещают".

А один из подписчиков спросил без обиняков:

"Когда же увидим с мужиком в обнимку?????"

Однако большинство поклонников прекрасной теледивы были рады увидеть свою звезду с ее очередным любимцем:

"Люди, если не нравятся животные, оставьте свои комментарии при себе или отпишитесь. Кого лобызать и кому помогать Ольга сама разберется. Вы сами кому-нибудь помогите", "Мне кажется только животные умеют по-настоящему любить. Они самые преданные. А людям стоит поучиться этому. Особенно современное общество", "Люди помогайте животным! ведь кто кроме нас поможет?",  "Разрывается сердце от печали, что у нас так много бездомных животных", "Ольга, вы делаете мир лучше", "Тот, который тебя не предаст и будет с тобой рядом всегда!", "Олечка! Я Вами восхищаюсь , Вы пример для подражания !",  "Доброе у вас сердечко, Оля!", "Дворняги порядочней многих людей! Целую и буду целовать! А Оле спасибо за сердце" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Валентина МАЙОРОВА
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