Выставила на обозрение: ведущая "Дома-2" показала неприкрытую грудь

Интимный кадр не оставил никого равнодушным

Ксения Бородина редко появляется в откровенном виде, однако на этот раз ведущая "Дома-2" опубликовала фото в купальнике.

Ксения, находясь на отдыхе, показала кадр, на котором она лежит на шезлонге. Глаза телеведущей скрыты под очками, однако взор многих подписчиков привлек оголенный бюст Бородиной. При этом некоторые даже разглядели интимную деталь, просачивающуюся сквозь тонкую ткань одежды. "А вас сосочек виден😍", "Бородивнушачка у тебя нет таких сисек, будь собой,!!! Дорогая!".

При этом многим подписчикам понравился откровенный кадр Ксении. "Красотка!!!!!", "На Анжелину Джоли похожая фотография получилась Ксения", "Вы нереальная секси😍 пример для подражания многим женщинам😍", "Секси".

Однако нашли и те, кто раскритиковал Бородину за неестественные губы и фигуру. "Не надо больше худеть. Вам это не идет. Пропадает женственность", "Какая вы пышная,а я думала что вы худая.🧐", "Бородина, хорош губище свои кривить", "Тупизм", "Губы всегда кривые какие то, а вытягивать их обязательно? Ну хоть поржать".