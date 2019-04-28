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Ведущая "Дома-2" оголила грудь в пиджаке

Юлия Ефременкова. Фото: instagram.com/efremenkovvva
Вид Юлии шокировал поклонников

Юлия Ефременкова опубликовала в Instagram откровенное фото вместе с экс-участницей телепроекта Маргаритой Овсянниковой.

На кадре ведущая "Дома-2" надела пиджак на голое тело. При этом она приоткрыла его, тем самым оголив грудь, едва прикрыв интимные места. Подписчики обратили на это внимание. "Вот это красотки! Обалдеть! Очень красиво и сексуально. Но не пошло!", "🔥Фотка просто бомба", "Как всегда СНОКШИБАТЕЛЬНАЯ❤️", "Красавицы😍".

Однако некоторым не понравился вульгарный наряд Юлии. "Опять сиськи наружу. Даже Марго здесь сама скромность", "Не ну главное сиськи👍😂 ну всё,это успех!👏🙈", "Мондезир не прибьет за фото такое?)", "Фото, просто трэш. Юлия!".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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