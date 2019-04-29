"Какая противная": потрепанную звезду "Дома-2" унизили

Сравнение с ведущей телестройки вышло не в пользу Оли Рапунцель

Ольга Орлова показала неожиданное видео.

В своем Instagram ведущая "Дома-2" выложила ролик, где нянчит малышку.

"Удивительно спокойный ребёнок в такой эмоциональной семье Дмитренко Если, вдруг, потеряли из эфиров папу и маму Василисы, напоминаю, что ваши любимые пары теперь показывают в шоу "Дом-2. Спаси Свою Любовь" А я вот каждый раз тискаю эту нежную малышку, и думаю, что она мне очень идёт)))) Как считаете?" – написала она.

При этом она так нежно держала девочку и так мило выглядела с ней на руках, что подписчики пришли к выводу – нужно срочно завести еще одного ребенка. Напомним, у Орловой уже есть сын. На видео появилась и мама девочки – Ольга Рапунцель. На фоне миниатюрной ведущей "Дома-2" она выглядела, как великан, заявили пользователи. Многие в выражениях не стеснялись.

"Какая махонькая рядом с Рапунцель Рапа как конь", "ахахаха с гривой не причёсанной)" "Оля Рапунцель осень хорошая мама, может ее жизнь немного потрепала, но человеком хорошим она осталась и девочку она воспитывает и ухаживает . Счастья Оле!" "Оленька, тебе такую сладкую крошку надо ты замечательный человечекдай бог чтоб всё у тебя было хорошо", "Какая же Рапунцель противная!!! Фу!!! Олечка (Орлова) Вы самая самая" "Ой а какой рост у Рапунцель? По сравнению с Орловой она какой-то великан", "ВАМ срочно нужна такая же... Вы молодая женщина, спокойно можете ещё родить и воспитать", – высказались комментаторы.

Ранее пользователей возмутило фото оголившейся Рапунцель с малышкой на руках.