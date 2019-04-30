"Высохли от старости": прелести Бузовой обсмеяли

Вид поющей теледивы вызвал жаркие споры в Сети

Ольга Бузова поместила в соцсети новый снимок. На нем она изображена в черном платье с рукавами-полосками и глубоким вырезом на груди.

Волосы артистки заплетены, в ушах красуются серьги. Брюнетка стоит вполоборота, глядя перед собой. "Лучшие друзья девушек – это 💎" Роскошно", – подписано фото.

Фанатов увиденное не оставило равнодушными. Они тут же поделились впечатлениями о том, как выглядит звезда "Дома-2".

Многие в очередной раз стали обсуждать бюст певицы, но мнения разошлись. Одни снова раскритиковали пикантную часть фигуры Ольги:

"Где сиськи?", "Высохли от старости", "Ее груди на нуле... их почти нет", "Оля сделай уже пластику себе груди" .

Другие поддержали Бузову. "Что сказать насчет груди Олиной! Не лезет против природы! Молодец! Натуралка! Таких, как она, по пальцам можно пересчитать", "Это лучше, чем сделанная! Родит ребенка – и грудь появится", "Важно реально что она у нее своя! Оля – большая умничка , что не делает сиськи", "Груди можно сделать", "Главное не грудь , а то, что в уме", "Ольге идет ее мальнькая грудь. Молодец, что она гордится своей маленькой грудью. И оставляет ее такой, какая есть. Ни в коем случае не увеличивать", "Сейчас не в моде сиськи, как у коровы!", – отметили такие.

Нашлись те, кто нашел у артистки много недостатков. Они заявили:

"Так себе", "Бузова, ты отвратительна даже в украшениях","Вся рожа уже натянута", "Резиновая кукла... На 15 минут", "Губы закачала, скулы сделала", "Пусть будет тот день когда вы встретите мужа своей мечты и у вас родятся дети, и вы поймете, что ради чего стоит жить, а деньги и пиар, уйдут". "Показуха одна", "Опять "миллионерша" вылезла", "Да научите ее уже одеваться... вечный подросток... даже серьги какие-то ... ужасные просто серьги, выглядят очень дешево... бабе 33 года... а еще ей надо к логопеду... ну что за "чаек, киношка, лук лучок, зайчик", да и еще таким противным детским голосом".

Преданные фанаты все так же восхищались любимицей. "Олька – невероятная красотка", "Богиня. Роскошь", "Принцесса", "Какая прелесть", "Восхищаюсь тобой! Наблюдаю с самого прихода на проект! Всегда достойна себя вела!", "Вы прекрасны! Наконец-то, у Вас бабочки в животе и глаза, полные нежности и дюбви!", "Шикарная", "Наша королева", "Смотрится волшебно!", "Шамаханская царица", "Великолепна, как всегда", "Милашка", "Ольга очень изысканная в этом образе", "Какая статность" , – похвалили они.

Впрочем, Ольге на привыкать ни к критике, ни к комплиментам. В последнее время она нередко раздражает фанатов. Они недовольны и ругают ее за пошлость, вид в бикини и обнаженку.

Не повкусу поклонникам и ее появление на улицев лифчике. А выступления в трусах и вовсе бесят подписчиков.