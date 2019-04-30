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"50 оттенков серого": побитая Боня испугала россиян

Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya
Звезда поделилась шокирующим видео

Светская львица Виктория Боня показала своим поклонникам, какими нетрадиционными методами она поправляет здоровье. Она разместила в Сети ролик с весьма неожиданным массажем.

"Уберите от экрана детей и слабонервных", - 

такую подпись к видео оставила Боня на своей страничке в Instagram.

И в самом деле сеанс массажа впечатляет – хрупкую Викторию лупят молотком по спине, да еще и спрашивают, закрывает ли она при этом глаза. Кстати, смелая Боня глаза не закрывает.

Поклонники звезды немедленно излили на нее свое сочувствие:

"Виктория, это больно?", "Виктория ты жива ????", "а вообще для чего это?", "Я если честно малек испугалась", "Вика! Ощущения? Согласна,не для слабонервных)", "Кошмар , что это ??? Бьется в конвульсиях",

Не все поняли и приняли такой экстремальный подход к поправке здоровья:

"Это типа нехватка в организме люлей?)", "Зачем?", "Это новая часть "50 оттенков серого"....!????)))",  "Ужас....что он делает?", "Вика! Тебе себя то не жалко! Так можно и инвалидом остаться", "Виктория, а для чего такая процедура? Что-то не внушает доверия", "Может я одна не знаю(( ну для чего такая процедура нужна?", "Ничего себе , со стороны жутковато выглядит".

Самый остроумный комментотор ехидно заметил:

"Отбивная из Бони" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

 

Валентина МАЙОРОВА
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