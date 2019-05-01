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"Лезет в штаны": оголившаяся Бузова закинула ногу на Киркорова

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
После откровенной фотосессии парочка просто обязана пожениться, заявили фанаты

Певица и телеведущая смутила пользователей.

Ольга Бузова весьма неординарно поздравила поп-короля с 52-м днем рождения. На ее странице в Instagram появились кадры с Филиппом Киркоровым. Бузова предстала в сексуальных позах.

"…Мой король @fkirkorov с днём Рождения Всё сказала тебе вотсап Продолжай радовать своих зрителей своим талантом, энергетикой и невероятными шоу Надеюсь мы не раз ещё закружимся в танце", - написала она.

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

На фото Бузова в длинном платье с разрезом практически до пояса то закидывает обнаженную ногу на Киркорова, то кружится с ним в танце. Часть пользователей такие вольности шокировали. Они отметили, что на это "противно смотреть". Другие, напротив, пришли в восторг и заявили, что из двух звезд выйдет отличная пара и им давно пора пожениться (орфография и пунктуация сохранены).

"Даже Киркоров завидует этому количеству пайеток!!!" "Уже не знает на кого ноги свои закинуть, фу", "ещё и в штаны к мужикам подруг и сестёр лезет", "Кошмар какой и не стыдно", "Между тобой и Киркоровым любовь? Что за фотографии вы любите друг друга? Я просто в шоке", "Оля! Ну и чё?!?! Король твой холост, так чего не стать его королевой?!?!? Прекрасно смотритесь вместе Получилась бы прекрасная пара", "Что это за порнография?!!" "фууу)! противно смотреть",

- высказались подписчики.

Ранее Аллу Пугачеву раскритиковали за "грубое" поздравление Киркорову.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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