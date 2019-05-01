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Обожженную Бородину жестко унизили в Сети

Ксения Бородина. Фото: www.globallookpress.com
Прячущая лицо ведущая "Дома-2" поразила видом

Страдающая от ожогов теледива не вызвала сочувствия у пользователей.

Ксения Бородина, которая отдыхает с семьей в Дубае, пожаловалась подписчикам, что обгорела, нежась на солнышке. В доказательство она выложила фото, где позирует в огромных темных очках.

"Кто вчера обгорел, тот сегодня ходит в больших очках", - написала она.

Однако внимание пользователей привлекла не обгоревшая кожа Бородиной – к слову, ожогов на снимке было вовсе не видно – а ее губы. Публику поразило лицо Ксении – многие заявили, что она переборщила с косметическими инъекциями и пора бы уже остановиться (орфография и пунктуация сохранены).

"Чего у тебя верхняя губа до носа стала торчать", "О Боже что вы сделали со своими губами", "Кто вчера много выпил, тот болеет абстинентным синдромом и ходит а темных очках", "Губа верхная у вас тоже своя от природы??))))", "Жостко с губами...но куда же это же свои неееет не качаю. еше не наступаешь на них", "А губы все больше и больше" "Скоро до носа достанут" "Только наши "богатые" на отдых одевают всё золото,браслеты,Часы и т.д,чтоб не сомневались в их богатстве" "Верхняя губа буквально нависает над нижней. Просто бомбически круто",

– ядовито написали комментаторы.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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