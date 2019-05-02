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"До слюней просто": мокрая звезда "Дома-2" подразнила обнаженкой

Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14/
Экс-участница телестройки показала зажигательные движения

Виктория Романец выложила в соцсеть ролик, который произвел эффект взорвавшейся бомбы в интернете. В кадре девушка в белой футболке и трусах сексуально двигается, демонстрируя камере, а, заодно, всем подписчикам изгибы тела и аппетитные формы.

"А с чего началось ваше утро 2 мая? Я получила вот такой крутой ролик от @av_video_av. Оцените от 1 до 10", – обратилась к поклонникам звезда "Дома-2".

Фанаты поспешили ответить своей любимице, расхваливая и ролик, и ее точеную фигуру.

"Вика, ты огонь", "Красотка", "Фигура шикардостная", "Нереально круто, сексуально", "Сексуальности нет предела, не могу уже молчать, кайфую от Вас, Виктория! До слюней просто", "Оч сексуальная девочка", "Пахнет сексом", – пришли в восторг интернет-пользователи.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о другой провокационной фотосессии Романец. 

Полина ИВАНОВА
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