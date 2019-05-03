"Тошнит": звезда "Дома-2" взбесила оголенными ляжками

Экс-участнице телестройки посоветовали быть скромнее

Дарья Пынзарь, которая построила свою любовь на "Доме-2", вот уже несколько лет живет в Турции. Погода в этой стране хорошая, поэтому знаменитость часто публикует в соцсети снимки, на которых крайне мало одежды. Очередной кадр вызвал волну гнева у интернет-пользователей.

"Всем привет от жирных ляжечек) Что делаете?"

– обратилась к фанатам Пынзарь.

Однако реакция у подписчиков экс-участницы телестройки была совсем не та, на которую она рассчитывала. Интернет-пользователи принялись критиковать девушку, решив, что матери двоих детей не подобает так оголяться.

"А вашему мужу приятно, когда на пятую точку его жены смотрят все!!?", "Тошнит от твоего бреда!", "Да уж....не дюймовочка далеко", "Мне непонятно это фото! Попой к народу. И если бы ты считала их жирненькими ты бы не выложила это значит все норм просто попу показать захотелось", "Ума должно быть больше в этом возрасте, Дарья", "Дура-дурой, одна жопа в голове, лучше умные книги почитай, а не трусы менять", "Вроде мать...кроме жопы выставить нечего?" - возмутились такие.

А поклонники, которые восхищаются стройной фигурой Пынзарь, пришли в восторг от снимка.

"Прикольные ляжечки. И очень красивая, пропорциональная девушка, тоже видела Вас вживую", "У меня всё немного побольше, и я тоже хожу в шортиках, покороче, чем у Дарьи. Муж в восторге", "Вчера видела вас вживую, ноги у вас очень худые", "Мощный ляш", "Пипец, Даша, вы ведьма) у меня такая была в 20 лет, а у вас после двух!" – приободрили звезду "Дома-2" фанаты.