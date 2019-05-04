"Всякий стыд потеряла": экс-звезда "Дома-2" засветила голый бюст

Мария похвасталась большой грудью

Бывшая участница "Дома-2" Мария Кохно постоянно будоражит фантазию подписчиков. Мария обладает выдающимися формами и не стесняется их демонстрировать. На очередном фото она показалась без лифчика.

На снимке, опубликованном в Instagram, экс-участница телепроекта стоит лишь в одной юбке. При этом, чтобы кадр был не слишком эротическим, Мария прикрыла грудь ладонями.

Многие фанаты не смогли сдержать негодование и посчитали такое фото перебором. "А что, вообще прям ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно что-то обножать?)", "Я к ней нормально отношусь, но такие фото это не прилично", "Уже вообще всякий стыд потеряла", "Такая девочка хорошая, ужасные фото!", "Что ещё показать кроме сисек?🙄", "Ужас то жопа то сиськи".

Однако некоторые подписчики восхитились формами Марии. "Огонь", "Манечка,просто шедевр.С тебя картину писать.Ты маленький Ангелочек", "Красотка , секси👌", "Красавица❤️".