"Задатки есть": ведущая "Дома-2" заговорила о фильмах для взрослых

Экс-солистка "Блестящих" удивила откровением

Ольга Орлова, не стесняясь, порассуждала о фильмах для взрослых. Телеведущая отметила, что нужных актеров стоит искать в караоке.

Сама Орлова сопроводила свои размышления фотографией из бара с микрофоном в руках. При этом она пояснила, что в таких заведениях находятся люди без чувства стыда, что и является, по ее мнению, критерием для участия в съемках взрослых фильмов.

Подписчики не сдержали своих эмоций и мыслей в комментариях. "О как? Вы в караоке? Значит вы готовы сняться в порнофильме?🤷‍♂️", "Очень хочется в порнофильм?😂", "Судя по тому как Оля держит микрофон,задатки есть 🙊", "Это получаеться каждый порно-актер попадает туда строго через карооке😂", "Дайте ей уже роль в этом фильме!!!!😃", "Красиваяяяя 😍".