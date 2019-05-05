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"Задатки есть": ведущая "Дома-2" заговорила о фильмах для взрослых

Ольга Орлова. Фото: www.globallookpress.com
Экс-солистка "Блестящих" удивила откровением

Ольга Орлова, не стесняясь, порассуждала о фильмах для взрослых. Телеведущая отметила, что нужных актеров стоит искать в караоке.

Сама Орлова сопроводила свои размышления фотографией из бара с микрофоном в руках. При этом она пояснила, что в таких заведениях находятся люди без чувства стыда, что и является, по ее мнению, критерием для участия в съемках взрослых фильмов.

Подписчики не сдержали своих эмоций и мыслей в комментариях. "О как? Вы в караоке? Значит вы готовы сняться в порнофильме?🤷‍♂️", "Очень хочется в порнофильм?😂", "Судя по тому как Оля держит микрофон,задатки есть 🙊", "Это получаеться каждый порно-актер попадает туда строго через карооке😂", "Дайте ей уже роль в этом фильме!!!!😃", "Красиваяяяя 😍".

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Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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