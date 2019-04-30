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"Не угодил": Пугачева нагрубила Киркорову в день рождения

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Примадонна своеобразно поздравила бывшего супруга

Поп-королю сегодня стукнуло 52 года.

Филипп Киркоров готовится отметить день рождения на побережье. Вечеринку певец планирует закатить 1 мая в Дубае с коллегами по цеху, близкими и друзьями. Сегодня на звезду, несомненно, обрушится шквал поздравлений. Самое желанное, по мнению фанатов Киркорова, уже прозвучало от Аллы Пугачевой.

Примадонна поздравила экс-супруга с юмором, который некоторые пользователи приняли за сарказм и даже грубость.

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

"С днём Рождения,дружище!!! Будь здоров,счастлив и "Я"кай как можно дольше",

– написала она на своей странице в Instagram.

Возможно, Алла Борисовна таким образом подколола Филиппа, намекнув на его страсть быть в центре внимания. К слову, с поздравлениями она немного опоздала – быстрее всех Киркоров поздравил себя сам.

"С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, МЕНЯ И как обычно, последние 32 года – НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, НА СЦЕНЕ!– я вылетаю сегодня вечером в АРАБСКИЕ ОБЪЕДИНЁННЫЕ ЭМИРАТЫ, в ДУБАИ, где уже завтра, 1 мая, я в кругу своих близких людей и коллег отмечу свой 52 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ в очень красивом месте", – праздничный пост появился в Instagram поп-короля.

На странице Пугачевой тем временем бурно обсуждают ее шутку (орфография и пунктуация сохранены).

"Алла Борисовна неисправима)) всегда ******* (подколет. – Прим.ред.)! Так держать!!!" "Какой дружище такая и фотка ) "Оригинальное поздравление. Все в стиле Аллы Борисовны", "Еслиб моя бывшая написала мне "дружище", я б нажрался водки", "Грубовато, однако!", "Интересно в чём Филя не угодил, "Странное какое то поздравление",

– пишут пользователи.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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