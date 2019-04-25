"Зачем обкололась?": Бузову затравили за внешний вид

Встреча поющей теледивы с коллегой взорвала Сеть

Беседа Ольги Бузовой и Ксении Собчак не оставила равнодушными интернет-пользователей. На просторах Всемирной паутины горячо обсуждают каждую мелочь разговора двух звезд "Дома-2". При этом "блондинку в шоколаде" больше хвалят, а на ее гостью обрушился поток негатива.

От тех, кто посмотрел видео интервью YouTube-канале "Осторожно, Собчак", артистке досталось и за то, как она ненатурально выглядит, и за интеллект, и за творчество:

"Бузова ну зачем ты так обкололась гиалуроном?"﻿, "Можно забрать девочку из колхоза, а колхоз из девочки никогда", "Какая Бузова – тупица! Элементарных вещей не знает, не понимает!вообще позор,жаль что это так нравится народу", "От Бузовой стабильно веет пустотой, как замороженная. Ну, не растёт ! Ни ума ,ни мудрости. К сожалению, очень много её в эфирах".

К тому же напророчили Ольге незавидное будущее. "Бузова – большой мыльный пузырь, когда он лопнет будет много брызг и никто не вспомнит", – предупредил один пользователь.

Не обошли вниманием и причину успеха теледивы, пожалели ее и дали советы:

"Эх, Оленька, говорит сделала себя сама... а к чему эта стая армян?", Были и такие, кто: "Такое впечатление, что она в жутком экономическом рабстве", "Ты не умеешь воспринимать критику и сразу в слезы. Купить директору квартиру в Москве, а самой снимать и выдавать это все за "а что в этом такого". Доят тебя Оленька, причем там хорошо доят – и директор, и армяне твои... жаль, что ты этого не понимаешь﻿", "Оля, послушай Ксюшу про бизнес и про то, что тобой очень много кто пользуется", "Открой глаза, Собчак дело говорит!﻿".

А вот поведение светской львицы во время беседы оценили по достоинству. "Собчак, как всегда, хладнокровно и цинично сожрала свою жертву", "Очень культурно разнесла Бузову в пух и прах", "Собчак классно прикидываться туповатой. Иначе было бы сложно общаться с Бузовой. Разница интеллектов – колоссальная", – выразили мнение поклонники.

Обе звезды поделились впечатлениями о встрече и в Instagram. Правда, Бузову и там обругали: "Строишь из себя девочку, маты гнала как быдло, не понимаю, вроде родители будут смотреть, это нормально сейчас? Собчак имеет право (и то...) у нее хоть базар подвешен, а у тебя это получалось смешно и тупо", "Много Вас, Оля, уже много".

"Я – одна из немногих, кто знает Ольгу Бузову еще как просто "новенькую" на "Доме-2", поэтому этот выпуск – это больше чем интервью. Это попытка понять в чем ее феномен. Кажется, нам это удалось", – сообщила "блондинка в шоколаде". И добавила: "Но решать и смотреть вам!"

Многие СМИ растащили интервью по эпизодам. В одном из них писали, как Собчак вспомнила заявление Бузовой о том. что она "первая девушка в этой стране, которая представляет вашему вниманию свою валюту – BuzCoin", и создает империю. На вопрос Ксюши, что собой представляет эта "империя", Ольга ответила: "Если ты хочешь, чтобы о чем-то или о ком-то узнали, ставь мою фамилию", цитирует URA.RU.

Ксения и Ольга познакомились больше 15 лет назад на съемочной площадке "Дома-2", где первая была ведущей, а вторая – одной из участниц. Поэтому во время интервью, о котором говорится выше, Собчак на правах старой подруги стала расспрашивать Бузову и о ее личной жизни, отмечает "КП".