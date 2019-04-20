"Бедная женщина": обнажившаяся Бузова взбесила россиян хвастовством

Певица вновь всполошила Сеть провокационным заявлением

Ольга Бузова похвасталась в Instagram тем, что стала амбассадором знаменитого бренда одежды. Однако слова телеведущей вывели ее подписчиков из себя. Многие раскритиковали звезду, отметив, что она, по их мнению, ничем не выделяется среди других женщин.

"Я– идеальное лицо, тело и ноги для любого бренда",

– подписала пост Бузова.

В кадре знаменитость одета в роскошное вечернее платье с длинным шлейфом и выглядит, как настоящая принцесса. Тем не менее изумительные образ телеведущей остался без внимания пользователей Сети. Они принялись распекать звезду за то, что она не замечает очевидного.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 19 Апр 2019 в 3:01 PDT

"Вся такая идеальная, так почему все ещё одна? Потому что характер ужасный? Потому что вся из себя такая деловая? Или потому что внутри пустая? А вот эти фото "секси" смотрятся жалко", "Оль, это по принципу – сам себя не похвалишь, никто не похвалит?", "Ещё б мозгов", "Сам играю, сам пою, сам собою восхищаюсь и медальки раздаю!", "Лицо? Ноги? смешная ты", "Слишком высокого мнения о себе, успокойся Ольга!!! Ты переигрываешь !!!!!!!", "Бедная женщина, какая высокая самооценка. Видали какая ты красивая до пластики", "Оля, вы себе льстите...", – комментируют заявление Бузовой интернет-пользователи.

Впрочем, фанаты певицы встали на ее сторону и поспешили осадить злопыхателей. Поклонники согласны, что звезда не только выглядит идеально, но и прекрасный человек, который обладает внутренним светом.