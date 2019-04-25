"Весна": звезда "Дома-2" обнажила соблазнительные формы

У красотки - восьмой размер груди

Бывшая участница телепроекта Маргарита Керн снова выкладывает видео и фотографии в свой Instagram. До этого девушка почти месяц не радовала поклонников в социальных сетях. Вернулась девушка ярко – опубликовала вызывающий снимок в откровенном боди. Наряд полностью оголяет ноги и выставляет напоказ пышную грудь.

"Весна, крэйзи кошки проснулись",

– пишет о себе Керн.

Маргарита обладательница груди 8 размера. Пластические хирурги сайта "300 экспертов" уверены, что она сделала не менее пяти операций, не считая многочисленных процедур с лицом. Керн также доверила врачам изменить свой нос и, возможно, ягодицы.

На скандальное телешоу она пришла в 2016 году и провела на "Доме-2" всего несколько месяцев. Зрителем она запомнилась вызывающими нарядами и спокойным характером. Ей так и не удалось ни с кем построить отношения, но она признавалась, что мечтает о семье и детях.

Неожиданностью оказался и тот факт, что девушка родилась в семье священника, но со своей семьей долгое время не общалась из-за личных разногласий.

Ранее Утро рассказывало о пухлой Дарье Пынзарь, которая решилась сделать пластику лица.