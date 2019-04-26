"Горяча": Водонаева задрала ноги в ванне

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Алена Водонаева опубликовала в Instagram новое видео. В нем она лежит в коротком темном платье в ванне, окруженной алыми лепестками, сначала поднимая голые ноги вверх, потом показывая, как красит губы. Ролик не оставил фанатов равнодушными.
"При макияже, глаза или губы, девушки? На чем предпочитаете делать акцент?"
– обратилась брюнетка к подписчикам под видео.
Многие, в большинстве – мужчины, отметили, как соблазнительно выглядит Алена и не сдержали восхищения:
"Очень секси", "Водонаева – горяча", "Обалденная", "Хочу тебя".
Были и те, кто остался недоволен. Такие обругали артистку, не стесняясь грубых выражений:
"Старуха", "Проституэйшэн", "Бесишь", "Пожилая ведьма-затрахуха вылегла на охоту", "Просто интересно, куда муж смотрит (на выходки), жаль того мужа".
Представительницы прекрасного пола ответили на ее вопрос, поделившись своими предпочтениями в наведении красоты. А некоторые по-прежнему интересовались личной жизнью дамочки.
"Где муж?", "Нет совместных публикаций с мужем, так приятно было смотреть на полную семью", – написали они.
Между тем не так давно стало известно, что Алена Водонаева почти два месяца назад рассталась с супругом, но они пока не разведены. Алексей Комов уехал на родину – в Санкт-Петербург, – а теледива осталась в Москве.
А вольного поведения у бывшей звезды "Дома-2" не отнять. Она может и полуголой поплавать с подругой, и перед сыном раздвинуть ноги, и показаться совсем обнаженной, и пышным бюстом покрасоваться.
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