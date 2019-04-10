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"Ужас": Водонаева раздвинула ноги перед сыном

Алена Водонаева. Фото ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац
Экс-звезда "Дома-2" шокировала публику

Эффектную красотку обругали за развратное поведение при ребенке.

Алена Водонаева любит эпатировать подписчиков, периодически выкладывая провокационные фото и видео. Сексуальные кадры неизменно вызывают у мужчин бурю восторга – ворох комплиментов перевешивает критические замечания недовольных. Однако в этот раз чаша терпения у пользователей, видимо, переполнилась.

Водонаева выложила в своем Instagram видео, где ее сын увлеченно играет в приставку. Алена же сидит неподалеку в облегающих леггинсах и принимает крайне вызывающие, по мнению подписчиков, позы.

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Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

"Когда дома нет приставки, встретить её где-то – праздник!" – подписала она ролик.

Происходящее не понравилось части зрителей. Они набросились на Водонаеву с упреками в непозволительном поведении. Других шокировал голос неизвестной дамы за кадром, которая весьма грубо, по их мнению, назвала мальчика.

"Мама с сыном проводит выходные. Молодой щенок", – засмеявшись, прокомментировала она.

Возмущенные пользователи в выражениях не стеснялись (орфография и пунктуация сохранены).

"Раздвигать ноги и тереть причинное своё место это ппц ******,перед своим ребёнком", "выглядит словно не мать а девочка по вызову ...! Ужас !" "Зачем перед сыном так своё место раскрывать . Неужели тебе так этого нехватает ? Должны ведь быть рамки", "Жаль сына... Мама ведёт себя развратно. Ноги раздвигает перед сыном, фу. Ещё и оскарбили его.. Мать..." "Курить при ребёнке ещё и обзывать его щенком, мда",

– высказались они.

Ранее Водонаева огорошила фанатов непристойными кадрами с мужем.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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