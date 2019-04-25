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"Супершоу": Лобода поразила эротикой в мини

Светлана Лобода. Фото: пресс-служба
Певица продолжает покорять зарубежье

Светлана Лобода не останавливается на достигнутом: вслед за Россией знаменитость начала завоевывать Европу и Америку. Один из последних концертов звезды прошел в Таллине – артистка предстала перед зрителями в своих крошечных и весьма эротичных костюмах.

Все желающие смогли рассмотреть стройные обнаженные ноги и декольте Светланы. Поклонники не перестают удивляться красоте и таланту Лободы.

Скриншот instagram.com/lobodaofficial

"Очень классно. Артист, которого мы заслужили", "Концерт был шикарный, как и вы!", "Энергия", "Супершоу", "Супер", "Нереальная", "Феерично", "Наряды класс", "Эротичненько",

– расхваливают певицу подписчики.

Некоторые из них также заметили, что зрители на концерте вели себя скованно – мало танцевали и хлопали, когда артистка появлялась на сцене.

"Ужасно скучные зрители! Потом тоже сидели как вкопанные", "Даже оваций не было", "Все сидят на местах, никто не встает, удивительно",

– возмущаются российские поклонники артистки.

Ранее звезда представила свою новую песню "Пуля-дура" и необычный клип: в нем Светлана Лобода танцует стриптиз на камеру, а потом и вовсе превращается в скелет. 

Дарья ПЕТРОВА
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