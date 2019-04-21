"Жуть какая-то": Лобода превратилась в скелет

Певица преобразилась для нового клипа

Светлана Лобода пару дней назад презентовала новый клип на песню "Пуля-дура". В видео она станцевала странный стриптиз: сначала она сняла с себя одежду, а потом и все тело. Теперь звезда готова поделиться подробностями своего экстремального "похудения". В Instagram-аккаунте она показала, как ей накладывали грим и продемонстрировала шикарную фигуру в обтягивающем комбинезоне.

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on Apr 21, 2019 at 4:35am PDT

"Шикарно", "Потрясающая песня и клип", "Это бомба!", "Все равно красотка!", "Что её красить– она и так страшная", "Жуть какая-то...", "Так гораздо лучше, чем без макияжа", "Как-то страшно"

– поделились подписчики разными мнениями.

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on Apr 20, 2019 at 7:31am PDT

Если мнения о необычном образе у поклонников были неоднозначными, то от снимка без макияжа они без ума. Лободу засыпали комплиментами о красоте и свежести лица, фанаты не могут дождаться новых выступлений украинской певицы.

"Без мэйка очень идёт, красивая", "Когда новые концерты?", "Выглядите потрясающе", "Очень светлое, нежное лицо", "Шикарная", "Красавица", "Милая суперзвезда",

– расхвалили пользователи.

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on Apr 20, 2019 at 10:44pm PDT

Клип на песню "Пуля-дура" понравился не всем фанатам, многие из них считают, что Светлана Лобода позаимствовала идею у знаменитого американского артиста.