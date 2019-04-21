"Жуть какая-то": Лобода превратилась в скелет

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Светлана Лобода пару дней назад презентовала новый клип на песню "Пуля-дура". В видео она станцевала странный стриптиз: сначала она сняла с себя одежду, а потом и все тело. Теперь звезда готова поделиться подробностями своего экстремального "похудения". В Instagram-аккаунте она показала, как ей накладывали грим и продемонстрировала шикарную фигуру в обтягивающем комбинезоне.
"Шикарно", "Потрясающая песня и клип", "Это бомба!", "Все равно красотка!", "Что её красить– она и так страшная", "Жуть какая-то...", "Так гораздо лучше, чем без макияжа", "Как-то страшно"
– поделились подписчики разными мнениями.
Если мнения о необычном образе у поклонников были неоднозначными, то от снимка без макияжа они без ума. Лободу засыпали комплиментами о красоте и свежести лица, фанаты не могут дождаться новых выступлений украинской певицы.
"Без мэйка очень идёт, красивая", "Когда новые концерты?", "Выглядите потрясающе", "Очень светлое, нежное лицо", "Шикарная", "Красавица", "Милая суперзвезда",
– расхвалили пользователи.
Клип на песню "Пуля-дура" понравился не всем фанатам, многие из них считают, что Светлана Лобода позаимствовала идею у знаменитого американского артиста.
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