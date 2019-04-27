"По варенику шлепает": Бузова взбесила зрителей пошлостью на сцене

Певицу обматерили в Сети

Благородный жест Ольги обернулся унижением.

Звезда выложила в своем Instagram видео с концерта и заверила поклонников, что готова петь для них где угодно: и на огромном стадионе, и в Мытищах.

"Я хочу ещё раз обьяснить свою позицию. Я не хочу быть как кто– то. Я Ольга Бузова. Настоящий артист должен выступать в любом уголке мира, в любом зале где его ждут и хотят увидеть! 30 марта у меня за один вечер был полный стадион в Подольске, и ночное выступление в крошечном клубе в Мытищи! И оба концерта я отработала на все 100%!"

– написала она.

Однако великодушия Бузовой подписчики не оценили, заострив внимание на ее вульгарном, по их мнению, поведении певицы на сцене. Многих возмутили пошлые движения красотки, которая будто похлопывала себя по интимному месту. Некоторые пользователи прокомментировали ролик нецензурно (орфография и пунктуация сохранены).

"С каких это пор, стучать и гладить рукой одно место стало крутой хорео? жееесть. Фу все эти танцы ее это так пошло, вульгарно, отвратно, не пластично", "Самое страшное в том, что она не понимает, как пОшло это в её исполнении. Эти ужасные движения у паха. Прямо сальное. Неужели никто из близких ей так и не подскажет? Некрасивы её выгибания назад на сцене. Ну нет пластичности. Так можно это "па" как-то обойти другим. Всё спасают ребята из "Тодес", " Ну, ****** либо воздух ***** на сцене, либо исполняет танец краба (ноги на ширине плеч и шажок в право, шажок в лево), больше её ничему не научили. А по "варенику" шлёпает потому что хочет, чтобы её *****", "да она почти ***** себя на сцене. Одни кривлянья, трётся как перед сексом. Но что хорошо в спальне, смотрится пошло и вульгарно на сцене. Никакого самоуважения нет у неё и ни капли уважения к своему зрителю! На её концертах полно подростков и детей. Чему она их учит?! **** похотливая!"– зрители в выражениях не стеснялись.