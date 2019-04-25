Любовника Бузовой рассекретили

Звезде скандального проекта "Дом-2" приписывают несколько романов

Ольгу Бузову, телеведущую, певицу, актрису многие называют "символом времени". Однако после скандального развода, красавица тщательно скрывает детали личной жизни. И о том, кто сейчас занимает место любимого мужчины дивы неизвестно. Ходит много слухов о том, что у девушки роман с популярным артистом Лешей Свиком, которые так активно расцеловались на публике, некоторые уверяют, что у она встречается с известным артистом. О том, что происходит рассказала ясновидящая, таролог Марианна Абравитова.

" Я не вижу у нее никакого парня, и все это вымысел - мыльный пузырь. Любви и серьезного подхода к отношениям пока нет. Вокруг нее крутится много людей.Она всех фильтрует и ей сейчас никакой партнер не нужен. У нее совсем другие цели. Все эти появления в прессе каких-то историй о подарках со стороны некоего возлюбленного – это ничего больше, чем пиар акция", – считает ясновидящая.

Абравитова уверена, что пока сердце Ольги свободно. "Могу сказать точно, что на этом месте она хочет видеть олигарха и главу какого-либо государства. Но, увы, в ее окружении нет таких персон, и в брак с ней явно пока вступить никто не хочет. Несмотря на ее известность пока свою любовь она не встретила, и встретит еще не очень скоро. Ее желание зарабатывать деньги и быть еще более популярной превыше всего", – заключила таролог.