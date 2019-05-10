"Инцестом попахивает": Бузову заподозрили в извращении

Ведущую "Дома-2" и ее отца сравнили с мужем и женой

Ольга показала, как развлекалась с папой 9 Мая.

Ужин в ресторане и праздничный салют – День Победы Бузова встретила, можно сказать, тихо, по-семейному. В Instagram певицы и телеведущей появились милые фото и видео.

"Ужин с папулей и потрясающий салют", – тепло подписала Ольга один из постов.

Однако некоторым подписчикам такая идиллия не понравилась. Непонятно по какой причине пользователи заподозрили Бузову в извращении. Другие и вовсе заявили, что мужчина – вовсе не отец Ольги, а просто ряженый (орфография и пунктуация сохранены).

"Взгляд доченьки инцестом попахивает... Не все измеряется сексом. Жаль, что осознание придет позже, с общественным мнерием. Взгляд овечки невинной сгодился бы здесь больше..." "Не похоже, что папа и дочь, вы как муж и жена", "где она и чем похожа!Цветом верхней одежды!!!! Так это да!!! Где они похожи!!!!???? Ряженого посадила вот и вся песня!!!! Папка их уже давно бросил!!! И что от Олюся про парика не вспоминала годами,а тут ....как две собаки друг на друга смотрят!!!", "у нее грудь как у папы", "Молодой у вас папа))" "Фальшивая, больная женщина", "Опять носом тычешь! Опомнись это отец твой!" "Похоже фото на инцест", "Ужасное фото. Нельзя так смотреть на отца, аж противно стало. ОЛЯ, ТЫ ЗАИГРАЛАСЬ, ЭТО ВСЕ ПРИВЫЧКА ИГРЫ НА КАМЕРУ",

– высказались хейтеры.

Впрочем, доброжелательных комментариев было больше. Поклонники порадовались, что Ольга хорошо провела время с папой и поздравили обоих с великим праздником.

"Папуля какой довольный С Праздником", "лучшее что может быть, это ужин с любимым отцом! Тоже хочу", – написали они.