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"Что ж так пошло": ведущую "Дома-2" обматерили за пилотку

Ольга Орлова. Фото: www.globallookpress.com
На Ольгу Орлову набросились за наряд в День Победы

Военную форму, которую надела бывшая солистка "Блестящих", многие сочли неуместной.

Орлова поздравила подписчиков с праздником и нарвалась на грубости. Теледива сфотографировалась в военной форме. Образ дополняли яркий макияж и украшения.

"74 года назад мы одержали Героическую Победу! Пусть всегда будет мирное небо над головой! С праздником! С Днём Победы!!!" – написала она.

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Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

Снимок пользователи расценили как оскорбление памяти погибших на войне – комментаторы не стеснялись в выражениях. Некоторые нецензурно выразили свое возмущение. При этом Орлова попыталась урезонить хейтеров, объяснив, что оделась в "стилистике праздника", чем только подлила масла в огонь (орфография и пунктуация сохранены).

"Бриллианты и смоуки-мэйк так дополняют форму тех, кому не суждено было долюбить, дожить... что ж так пошло? А?" "Зачем вы, девченки надеваете эту форму,зачем этот маскарад...мы помним и чтим память наших дедов..." "это они наверное представляют,какими красотками они были бы на этой войне)))) как форма им к лицу))) поели бы торфа,посидели бы неделями в окопах,а там посмотрели,к лицу намалеванному она(форма) им,или нет",

– написали подписчики.

"узко мыслите... военная форма– это стилистика праздника!" – отметила Орлова.

Однако возмущенная публика все не унималась.

"Стилистики или дань памяти? Возможно я действительно не по делу. Если это стилизация - вопросов нет, хоть чулки и шпильки. Если речь о памяти героев, странное выражение. Но каждому своё", "нет для Ольги это стилистика праздника, хотя я давно поняла гниль этого человека когда она целует собак чуть ли не в ****, и носить натуральные шубы", – негодовали пользователи.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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