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Бузова выпятила ягодицы в сексуальной позе

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая похвасталась обнаженкой

Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram провокационное фото.

На снимке Ольга стоит боком к фотографу в одном купальнике. При этом артистка встала в сексуальную позу, оттопырив свои ягодицы. Мнения подписчиков разделилось.

Одни пришли в восторг от увиденного. "Знатный орешек 👌", "Мощное тело", "Попа супер🤩", "Я бы шлепнул бы", "Как груди не было, так она и не появилась", "Зад то что надо🔥", "не ну орех то ниче такой у нее", "Фигурка какая😍", "У Ольги орех симпотный".

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Другие фанаты не смогли сдержать злость, глядя на эротический снимок. "Чё за изращенка", "Ну хватит свой зад показывать", "Какой головой ты думаешь Бузова когда вставляешь фото?", "Я думала ты худей", "Низко низко...", "Я одна вижу фотошоп? Фото поплыло", "А обязательно 5 точку показывать а?".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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