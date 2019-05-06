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"Любимка": ведущая Дома-2 показала постельные игры с другом

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311
Ольга Орлова побаловалась в спальне на камеру

Бывшая солистка "Блестящих" публикует ролики, которые вызывают отвращение у некоторых пользователей.

Орлова сняла на видео, как развлекается с домашними питомцами. Как известно, ведущая "Дома-2" очень любит животных. Много собак живет в ее доме, при этом чувствуют себя пушистые друзья красотки вольготно – свободно гуляют и валяются в постели хозяйки.

Кадры с любимцами, которые сопровождают ее даже в ванную, Орлова часто показывает поклонникам. В этот раз в сторис в ее Instagram появился ролик с одной из больших собак. Артистка с удовольствием повозилась с ней, потрепав по морде, за что ей восторженно облизали руки.

"Любимка", – прокомментировала Ольга.

Впрочем, умиляются таким кадрам не все. Ранее злопыхатели раскритиковали Орлову за излишнюю, по их мнению, любовь к "дворнягам", которых она "лобызает".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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