"Как мячики": звезду "Дома-2" распекли за прелести

Прекрасная Рита удостоилась нелестных сравнений

Бывшая участница популярной телестройки Рита Керн опубликовала пламенное обращение к своим поклонникам в Сети.

"Не бойтесь перемен и чужого мнения. Будьте восхитительно неправильными для окружающих. И уверенно счастливыми для себя", -

написала Рита на своей страничке в Instagram. Свой призыв Керн сопроводила фотографией, недвусмысленно позволившей оценить выдающиеся прелести звезды. Однако не все подписчики одобрили огромный бюст Керн, который оставил далеко позади даже волнующую грудь Анны Семенович.

"Видно что все свое", "конечно))", "Я хочу сказать что все у вас отлично но есть одно но это грудь оно у вас как мячики вам надо немного уменьшить так что бы выглядели естественными !", "Может мне тоже подушку в лифчик засунуть? Тоже за идеальную сойду", "Рита, а Вы не увеличели грудь?", "Это по моему просто вымя))))", "Так, а теперь представьте, как это будет выглядеть в старости...", "Это арбуз?", "не тяжко носить такое？спину давно проверяли,точнее хребет,все хорошо？я оч сильно переживаю", "Да, с вами полностью согласен, но если подумать серьезно, нужна ли такая грудь лично человеку? Если исключить понты и хвастовство, то, лично я, вообще не вижу в этом смысла".

Впрочем, преданные почитатели Керн заступились за свою любимицу:

"Ну это ей решать ,с какой грудью ходить ,хоть до пола .. У вас забыла она спросить", "Зачем обращать на других если тебя самого все устраивает. Вы огонь и пофиг на всех", "Чувство собственного достоинства должно воспитываться с детства, я так считаю) А с ним прорастает уверенность в себе, любовь к себе и мнение о себе, на которое повлиять не возможно)" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Сама звезда заявила в комментариях, что грудь она не увеличивала и делать этого не собирается.