Ведущая "Дома-2" устроила эротику на пляже

Пара откровенно показала страсть

Возлюбленный Юлии Ефременковой поделился с подписчиками пикантным кадром: девушка в купальнике зависла над мужчиной в эротичной позе и тянется к нему губами.

"Я всегда хочу быть с тобой…ты много значишь для меня...прости меня",

– подписал снимок молодой человек.

Возможно, таким образом он пытается загладить свою вину перед Ефременковой.

Поклонники всячески поддерживают союз ведущей и участника "Дома-2", в комментариях сплошь положительные послания.

"Любовь", "Классные", "Достойная пара", "Самая лучшая пара на проекте", "Так мило", "Будьте счастливы", "Секси", "Хорошая пара", "Крутяшки", "Будьте счастливы вместе", "Очень красивые",

– восхищаются пользователи.

Отношения между красавцем и ведущей телепроекта начались весной. Мондезир Свет-Амур признался, что давно присматривался к Юлии и ждал, пока она обратит на него внимание. Однако отношения между возлюбленными развиваются не гладко: молодой человек ревнует сексуальную Ефременкову и запрещает ей выставлять эротичные фотографии.

Ранее в романе с другим ведущим заподозрили Ольгу Орлову.