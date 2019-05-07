"Хочет": Бузова в мини потерлась ягодицами об партнера

Поющая звезда "Дома-2" взорвала Сеть эротикой

Ольга Бузова разместила в соцсети видео. Подписчики взбесились и обругали ее, не стесняясь грубых слов и выражений.

В ролике артистка танцует с коллегой по сцене Егором Кридом. На ней такое короткое платье, что едва прикрыты ягодицы. Мало того, через юбку еще и просвечивают трусы. Но брюнетке все нипочем – она крутит бедрами, повернувшись спиной и прижавшись к ноге партнера, а в один из моментов еще и забрасывает ему руку на шею.

"Однажды вечером в Дубае... Идеальная компания и легкая, светлая музыка", - пояснила звезда "Дома-2", поблагодарив "за вечер".

Возмущению большинства комментаторов не видно конца. Они разнесли певицу:



"Моя кошка так делает, когда... хочет", "Видимо... Бузова тоже хочет", "Почему Оля на всех вешается?", "Вечно висит на всех", "Ко всем уже липнет", "Как вешалка, ей-богу, ну что за баба-то такая дешевая?", "Господи, когда же ты петь перестанешь всякую... (ерунду) и снимать себя без перерыва?", "Смотрим и смеемся", "Она так вешается на мужиков", "Бузова пластичная, как кирпич", "Вообще никакой пластики", "На ее танцы больно смотреть", "Грация кошки, пластика картошки", "Не позорь Егора"

Многие при этом не без критики обсудили отнощения двух знаменитостей.

"Егор в начале ее... поливал, а теперь так мило и двулично с ней пляшет...", "Он показал свое пренебрежительное отношение к ней" , "С бузихой нельзя ругаться – плохая примета в шоу-бизнесе", "Крид в шоке от происходящего, видно по лицу – свалить от нее хочет подальше, а она как банный лист к ..опе", " Крида сейчас стошнит от такого "веселья",

– написали они, выразив явное неудовольствие.

Только фанаты привычно восхитились: "Король и королева", "Очень классные🔥веселые, красивые, молодые", "Компания идеальная", "Милые", "Как круто". Однако таких было очень мало.

Впрочем, Ольге не привыкать – в ее адрес часто сыпятся далеко не лестные слова. Бузову высмеивают и осыпают колкостями, а она то покажет загар в микротрусах, то разденется на отдыхе, то засветит оголенный бюст, то снимется полуонаженной в кровати...