Бузова устроила горячую фотосессию

Нибиру
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Ольга Бузова во время отдыха в Дубае решила порадовать подписчиков сексуальными фотографиями.
Телеведущая сфотографировала себя в зеркале лишь в одном купальнике. При этом одежда настолько маленькая, что едва прикрыла интимные места.
"Фото в купальнике есть, можно поехать поесть 🤤🐷🐷🐷",
– подписала снимок Оля.
Не всем подписчикам понравилась подобная откровенность звезды. "Неудачное фото, голова ну уж слишком большая 👎", "Плохо сфотографирована. Полная диспропорция головы и тела 👎", "А сиси где?", "Очень худая,страшно смотреть!!!😱", "Извините, ну правда,не очень😣", "Аж противно", "При чём тут грудь! ШЕЯ!!! Вот – ужас!", "Кожа да кости и страшная 🙈", "Жеееееесть одни кости.".
При этом некоторые поклонники попытались поддержать Бузову. "Хороша!", "Оля ты такая красивая, актуальная и активная", "Крутой купальник", "Пушка", "Очень даже симпатичная)".
Стечение обстоятельств привело к катастрофе
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