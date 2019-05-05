Бузова устроила горячую фотосессию

Фанаты раскритиковали фигуру певицы

Ольга Бузова во время отдыха в Дубае решила порадовать подписчиков сексуальными фотографиями.

Телеведущая сфотографировала себя в зеркале лишь в одном купальнике. При этом одежда настолько маленькая, что едва прикрыла интимные места.

"Фото в купальнике есть, можно поехать поесть 🤤🐷🐷🐷",

– подписала снимок Оля.

Не всем подписчикам понравилась подобная откровенность звезды. "Неудачное фото, голова ну уж слишком большая 👎", "Плохо сфотографирована. Полная диспропорция головы и тела 👎", "А сиси где?", "Очень худая,страшно смотреть!!!😱", "Извините, ну правда,не очень😣", "Аж противно", "При чём тут грудь! ШЕЯ!!! Вот – ужас!", "Кожа да кости и страшная 🙈", "Жеееееесть одни кости.".

При этом некоторые поклонники попытались поддержать Бузову. "Хороша!", "Оля ты такая красивая, актуальная и активная", "Крутой купальник", "Пушка", "Очень даже симпатичная)".