"Классическая поза": Бузова показала обнаженку на отдыхе

Артистка вышла на пляж в сексуальном купальнике

Ольга Бузова решила улететь в Дубай на майские праздники. Телеведущая на своей странице в Instagram выложила откровенное фото с отдыха.

На снимке артистка стоит на небольшой лестнице на пляже. При этом Оля в одном купальнике, который почти полностью оголил ее фигуру, прикрыв лишь интимные места.

Не всем подписчикам пришлась по душе такая откровенность Бузовой. "А по сути ничего особенного-обычная,форма ног так себе попы и груди нет,хвастать нечем! Один выпендрёж и все!", "Фу...рёбра видны ,ну зачем так?", "Страшная она все таки!", "Титьки маленькие🤣", "Аж лицо перекорежило когда втянула живот", "Классическая поза – жопу оттопырила, живот втянула и на пальчики встала 😄".

Однако другие фанаты певицы пришли в восторг от стройной фигуры Оли. "Классный купальник)))", "Люблю худеньких ,как ты😘", "Не слушай никого !!! Ты лучшая!!!", "Уж очень худенькая ,но талант удивляет)", "Ножки красивые у Оли", "Топовая фигурка👌🏾".