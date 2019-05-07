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"Зла не хватает": экс-звезда "Дома-2" взбесила голыми ягодицами

Мария Кохно. Фото: instagram.com/marynova888
Бывшая участница телепроекта показала вид сзади

Мария Кохно продолжает радовать фанатов интимными фотографиями с отдыха. На новом снимке экс-звезда "Дома-2" показала себя сзади.

На кадре Мария встала спиной к фотографу перед небольшим бассейном. На ней купальный костюм, который полностью оголяет ягодицы, и лишь тонкой полоской ткани прикрыты интимные места. Подписчики по достоинству оценили выдающиеся формы.

"Машенька, фото просто отпад!!! 👍❤️", "🔥роскошная", "🔥🔥🔥попа🤩", "Фигурка 💣", "Красотка ты, Машуль!!! прям рада за тебя!!!🤗", "Очень красивые фотографии 🔥", "Супер🔥".

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Публикация от Мария Кохно (@marynova888)

Однако некоторых подписчиков разозлили голые ягодицы Кохно.

"Ну че за прикол эти жопы выпучивать..... Зла не хватает", "Устали уже задницы ваши смотреть!!!!", "Сейчас все фото будут с оттопыренной жопой?"

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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