"Зла не хватает": экс-звезда "Дома-2" взбесила голыми ягодицами

Бывшая участница телепроекта показала вид сзади

Мария Кохно продолжает радовать фанатов интимными фотографиями с отдыха. На новом снимке экс-звезда "Дома-2" показала себя сзади.

На кадре Мария встала спиной к фотографу перед небольшим бассейном. На ней купальный костюм, который полностью оголяет ягодицы, и лишь тонкой полоской ткани прикрыты интимные места. Подписчики по достоинству оценили выдающиеся формы.

"Машенька, фото просто отпад!!! 👍❤️", "🔥роскошная", "🔥🔥🔥попа🤩", "Фигурка 💣", "Красотка ты, Машуль!!! прям рада за тебя!!!🤗", "Очень красивые фотографии 🔥", "Супер🔥".

Однако некоторых подписчиков разозлили голые ягодицы Кохно.

"Ну че за прикол эти жопы выпучивать..... Зла не хватает", "Устали уже задницы ваши смотреть!!!!", "Сейчас все фото будут с оттопыренной жопой?"