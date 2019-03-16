Фото вызвало зависть у мужчин

Бюст Анны Семенович многим не дает покоя. Певица постоянно провоцирует фанатов откровенными кадрами. В этот раз мечту многих мужчин исполнила ведущая "Дома-2" Ольга Орлова.

Телеведущая на совместном фото подержалась за выдающуюся грудь Семенович, чем вызвала зависть у подписчиков.

"А поменяться с мужчиной местами слабо? Мужская рука намного нежнее🤔", "эх... я бы тоже так прильнул👍", "Подержать дали))", "У Орловой наиболее приятная пятница😂", "Завидую Ольге Орловой..", "А только девушкам можно?)".

Семенович добавила, что друзья всегда ее поддержат.